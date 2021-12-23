Bestemsu Özdemir’den olay Yağız İzgül açıklaması! Eski flörtünün adını duyunca gerildi

Bestemsu Özdemir , geçtiğimiz akşam Etiler 'de trafikte görüntülendi. Özdemir, geçtiğimiz aylarda görüntülendiği Şef Yağız İzgül ile ilgili sorular sorması üzerine "Onun adını bile anmayalım" dedi.

Bestemsu Özdemir , trafiğin durmasından dolayı camını açıp basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özdemir'e "Yılın son ayı, yılı değerlendirirseniz sizin için nasıl geçti?" sorusu soruldu.

Milliyet'in haberine göre; Ünlü oyuncu, "Zor bir sene oldu ülkemiz için, umarım bu zor günleri bir daha yaşamayız. Ben de son dönemde bir hastalık yaşadım ama şu an çok iyiyim şükür" yanıtını verdi.

"ADINI BİLE ANMAYALIM"

Yeni yılı evde geçirecek olan Özdemir'e basın mensupları, geçtiğimiz aylarda görüntülendiği Şef Yağız İzgül ile ilgili sorular sorması üzerine "Şu an hayatımda bambaşka biri var, onun adını bile anmayalım. İlişki yaşadığım kişi de tanıdık biri değil" yanıtını verdi.