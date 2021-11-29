Bir döneme damga vuran ‘Küçük İbo’ yıllar sonra ortaya çıktı! O şimdi 37 yaşında

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Şimdi 37 yaşındaki olan şarkıcı sahnelere geri döndü. İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali…
Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Şimdi 37 yaşında olan şarkıcı sahnelere geri döndü.
90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.
Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla.
Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…
İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuştu.