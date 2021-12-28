Trend Galeri Trend Magazin Bir döneme damga vuran ‘Küçük İbo’ yıllar sonra ortaya çıktı! O şimdi 37 yaşında

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Şimdi 37 yaşındaki olan şarkıcı sahnelere geri döndü. İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali…

Giriş Tarihi: 28.12.2021 06:05 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 06:07 PAYLAŞ