Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama... Karan ile dedesini gören fikir değiştiriyor!

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor. Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'i görenler babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi. Siz bir de Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i görün. Son olarak annesi Fahriye Evcen'i sette ziyaret eden minik Karan meğer dedesinin kopyasıymış... Bakalım Karan'ı siz kime daha çok benzeteceksiniz?
Oyuncu Fahriye Evcen, yeni yılın ilk gününde soluğu Almanya'da doğduğu yerde almıştı.
Ailesinin yanına giden güzel oyuncu Düsseldorf'tan yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncunun 'Homeland' notuyla yaptığı paylaşımın altına eşi Burak Özçivit yıldız emojisi koyarken, Fahriye Evcen ise eşine kalp göndererek karşılık vermişti.
Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar kariyerlerinde zirveyi yaşıyorlar. Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.
Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan da en az anne-babası kadar popüler.