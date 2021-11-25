Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman’a sıkı sıkı sarıldı! Bonomo ailesinin mutluluk pozuna beğeni yağdı...

'Kuzey Güney' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo , nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına almış ve ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Takipçileri Can Bonomo 'nun paylaştığı aile pozuna, "Herkesin birbirinde huzur bulduğu bir fotoğraf" ve "Çok güzelsiniz" şeklinde yorumlar yaptı.

"BONOMO ÇETESİ"

Ünlü isim, geçtiğimiz hafta eşi ve oğluyla bu pozunu, "Bonomo çetesi!" notuyla paylaşmıştı. Takipçileri Can Bonomo'nun gönderisine, "Bu kadar mı babaya benzer ya?" ve "Yine bir ana, bir babayı doğurmuş" şeklinde yorumlar yapmıştı.