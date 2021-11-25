Trend Galeri Trend Magazin Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman'a sıkı sıkı sarıldı! Bonomo ailesinin mutluluk pozuna beğeni yağdı...

Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman'a sıkı sıkı sarıldı! Bonomo ailesinin mutluluk pozuna beğeni yağdı...

Sanat dünyasının gözde çiftleri arasında yer alana Can Bonomo ve Öykü Karayel, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran ikili, 7 ay önce ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Sosyal medyadan Roman ile sık sık paylaşım yapan Can Bonomo, fotoğraflarına bir yenisini ekledi. Bonomo'nun oyuncu eşi Öykü Karayel ve yedi minik oğlu Roman ile birlikte verdiği poz, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 09:44
Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman’a sıkı sıkı sarıldı! Bonomo ailesinin mutluluk pozuna beğeni yağdı...

'Kuzey Güney' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına almış ve ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman’a sıkı sıkı sarıldı! Bonomo ailesinin mutluluk pozuna beğeni yağdı...

Eylül ayında oğlunun yüzünü göstererek kural bozan Bonomo, eşi Öykü Kareyel ve oğlu Roman ile birlikte kamera karşısına geçti. Ailece poz veren ünlü şarkıcı, yeni fotoğraflarını, "Krallığım..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman’a sıkı sıkı sarıldı! Bonomo ailesinin mutluluk pozuna beğeni yağdı...

Takipçileri Can Bonomo'nun paylaştığı aile pozuna, "Herkesin birbirinde huzur bulduğu bir fotoğraf" ve "Çok güzelsiniz" şeklinde yorumlar yaptı.

Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman’a sıkı sıkı sarıldı! Bonomo ailesinin mutluluk pozuna beğeni yağdı...

"BONOMO ÇETESİ"

Ünlü isim, geçtiğimiz hafta eşi ve oğluyla bu pozunu, "Bonomo çetesi!" notuyla paylaşmıştı. Takipçileri Can Bonomo'nun gönderisine, "Bu kadar mı babaya benzer ya?" ve "Yine bir ana, bir babayı doğurmuş" şeklinde yorumlar yapmıştı.

Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman’a sıkı sıkı sarıldı! Bonomo ailesinin mutluluk pozuna beğeni yağdı...

Öte yandan Öykü Karayel, aylar önce; Can Bonomo ve oğlu Roman'ın eğlenceli videosunu sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Videoda minik bebeğin "Valla yutarım şimdi seni" diyerek, seslenen babasına gülücükler attığı görülmüştü.

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