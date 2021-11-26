Cansu Dere yazdan kalma mayolu paylaşımıyla mest etti! Sosyal medya yıkıldı

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettiren Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Güzel oyuncu Cansu Dere, Instagram hesabından paylaştığı tatil pozuyla kendine hayran bıraktı.
Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Güzel oyuncunun yazdan kalma fotoğrafına, ''Muhteşem güzellik'', ''Ne kadar şahanesiniz'', "Burası neresi?" gibi yorumlar yapıldı.
BİR ARAYA GELDİLER
Cansu Dere, yakın arkadaşları Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu'yla önceki akşam Etiler Da Mario'da bir araya geldi. Selma Ergeç'in doğum günü kutlaması için bir araya geldikleri zannedilen grup çıkış kapısında duruma açıklık getirdi.
Keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan Cansu Dere, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç, muhabirlere; doğum günlerinin birbirlerine çok yakın olması sebebiyle pasta kestiklerini söyledi.