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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! Sosyal medyada gündem oldu

Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın'ın şimdi ne yaptığı merak konusu oldu. 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın yaşadıklarını anlattı. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son haliyle herkesi şaşırtıyor. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın estetikle gelen değişimi…

Giriş Tarihi: 11.12.2021 06:58 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 06:59
Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! Sosyal medyada gündem oldu

90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'teki saf Banu karakterini Sonay Aydın canlandırıyordu. Artık İngiltere'de yaşayan Aydın son haliyle beğeni topluyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! Sosyal medyada gündem oldu

1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti.

Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! Sosyal medyada gündem oldu

Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halleriyle dikkat çekti. Koronavirüs sürecinde evine kapanan ünlü isim İngiltere'da aşı da oldu.

Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! Sosyal medyada gündem oldu

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! Sosyal medyada gündem oldu

Sonay Aydın bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" dedi.

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