Trend Galeri Trend Magazin Demet Akalın Deha Bilimlier sorusuna bakı ne yanıt verdi! Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı!

Şarkıcı Demet Akalın, sahne performansı sonrası gazeteciler ile karşılaştı. Akalın, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadıklarının ortaya çıkması ile ilgili konuşmuştu. Demet Akalın, Deha Bilimlier sorusuna bu kez kafaları karıştıran bir yanıt verdi.