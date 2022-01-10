Trend Galeri Trend Magazin Demet Akalın Deha Bilimlier sorusuna bakı ne yanıt verdi! Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı!

Demet Akalın Deha Bilimlier sorusuna bakı ne yanıt verdi! Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı!

Şarkıcı Demet Akalın, sahne performansı sonrası gazeteciler ile karşılaştı. Akalın, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadıklarının ortaya çıkması ile ilgili konuşmuştu. Demet Akalın, Deha Bilimlier sorusuna bu kez kafaları karıştıran bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 09:48
Demet Akalın Deha Bilimlier sorusuna bakı ne yanıt verdi! Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı!

Şarkıcı Demet Akalın, sahne performansı sonrası gazeteciler ile karşılaştı. Akalın, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadıklarının ortaya çıkması ile ilgili konuşmuştu.

Demet Akalın Deha Bilimlier sorusuna bakı ne yanıt verdi! Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı!

Olay sonrası Saraçoğlu, ünlü sanatçıya dava açacağını söylemişti. Akalın, bu konuyla ilgili "Arkadaşlar trafiği felç ettik.

Demet Akalın Deha Bilimlier sorusuna bakı ne yanıt verdi! Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı!

Ne güzelsin Beşiktaş" diyerek soruları geçiştirdi. Bilimlier'in eşinin boşanma davası açıp açmadığını soran muhabirlere ise "O kadar büyütecek bir durum yok, abartmayın" diyerek aracına bindi.

Demet Akalın Deha Bilimlier sorusuna bakı ne yanıt verdi! Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı!

KÖŞE KAPMACA OYNADI

Deha Bilimlier'in, eşi Aslı Bilimlier'i, kendisini dinlemeye gelen Gülşah Saraçoğlu'yla aldattığı iddia edilmişti. 39 yaşındaki şarkıcı, bir mekanda müzikseverlerle buluştuğu Etiler'de, kendisini görüntülemek ve soru yöneltmek isteyen basın mensupları ile adeta köşe kapmaca oynadı.

Demet Akalın Deha Bilimlier sorusuna bakı ne yanıt verdi! Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı!

Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yasadığı iddiasıyla 10 gündür magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Deha Bilimlier, geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekanda sahne aldı.

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