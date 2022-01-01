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Dönüşü muhteşem oldu! Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile büyüledi!

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Yer aldığı dizi setine ara vermek zorunda kalan Gökçe Bahadır'ın dönüşü muhteşem oldu. Yılbaşı gecesi bir programa konuk olan Gökçe Bahadır sesinin yanı sıra güzelliğiyle de büyüledi. Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile hayran bıraktı. İşte Gökçe Bahadır'ın yılbaşı şıklığı...

Giriş Tarihi: 01.01.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 10:52
Dönüşü muhteşem oldu! Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile büyüledi!

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla ilgi gören ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzmüştü.

Dönüşü muhteşem oldu! Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile büyüledi!

Koronavirüse yakalandığını açıklayan Gökçe Bahadır, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Dönüşü muhteşem oldu! Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile büyüledi!

"BEN İYİYİM"

Ünlü oyuncu bu fotoğrafını 'Ben iyiyim. arayan, soran herkese teşekkür ederim. Sevgiyle, sağlıkla kalın." notu ile paylaşmıştı.

Dönüşü muhteşem oldu! Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile büyüledi!

Koronayı atlatan güzel oyuncunun dönüşü ise muhteşem oldu.

Dönüşü muhteşem oldu! Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile büyüledi!

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, yılbaşı gecesi ekranda olan isimler arasında yerini aldı.

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