Trend Galeri Trend Magazin Dönüşü muhteşem oldu! Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile büyüledi!

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Yer aldığı dizi setine ara vermek zorunda kalan Gökçe Bahadır'ın dönüşü muhteşem oldu. Yılbaşı gecesi bir programa konuk olan Gökçe Bahadır sesinin yanı sıra güzelliğiyle de büyüledi. Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile hayran bıraktı. İşte Gökçe Bahadır'ın yılbaşı şıklığı...

Giriş Tarihi: 01.01.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 10:52 PAYLAŞ