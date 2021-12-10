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Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti! Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil, önceki akşam kendi evinde yakın dostlarına döner ziyafeti verdi. Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Ece Ronay hakkındaki sorulara "O iş kapandı gitti, mahkeme takipsizlik kararı verdi" diyerek, cevaplamak istemedi.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 14:07
Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Ebil'in kendisine gönderdiği iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa etmişti. Ünlü şovmen, iki ay önce yaşanan ve uzun süre gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu.

Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

Milliyet'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil, önceki akşam kendi evinde yakın dostlarına döner ziyafeti verdi. Dönerci Serkan ile kamera karşısına gecen şovmen, yaptığı espriler ile dostlarını gülme krizine soktu.

Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

Erbil, "Protein kullanın" diyen Erbil, "Eti çok severim zaten doktor da 'bol bol protein kullanın' diyor. Bir gün bu işe girersem Dubai'de açacaksın ki kazanasın" ifadelerini kullandı.

Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

"MAHKEME TAKİPSİZLİK VERDİ"
64 yaşındaki sanatçı, şarkıcı Ece Ronay hakkındaki sorulara ise "O iş kapandı gitti, mahkeme takipsizlik kararı verdi" diyerek, cevaplamak istemedi .

Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

"BÖYLE SAÇMA BİR ÖZRÜ KABUL ETMİYORUM"
Instagram hesabı üzerinden ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa eden şarkıcı, Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.

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