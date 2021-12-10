Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil, önceki akşam kendi evinde yakın dostlarına döner ziyafeti verdi. Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Ece Ronay hakkındaki sorulara "O iş kapandı gitti, mahkeme takipsizlik kararı verdi" diyerek, cevaplamak istemedi.

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Ebil'in kendisine gönderdiği iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa etmişti. Ünlü şovmen, iki ay önce yaşanan ve uzun süre gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu.

Milliyet'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil, önceki akşam kendi evinde yakın dostlarına döner ziyafeti verdi. Dönerci Serkan ile kamera karşısına gecen şovmen, yaptığı espriler ile dostlarını gülme krizine soktu.

Erbil, "Protein kullanın" diyen Erbil, "Eti çok severim zaten doktor da 'bol bol protein kullanın' diyor. Bir gün bu işe girersem Dubai'de açacaksın ki kazanasın" ifadelerini kullandı.

"MAHKEME TAKİPSİZLİK VERDİ"

64 yaşındaki sanatçı, şarkıcı Ece Ronay hakkındaki sorulara ise "O iş kapandı gitti, mahkeme takipsizlik kararı verdi" diyerek, cevaplamak istemedi .