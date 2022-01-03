Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! İkili arasında sular durulmuyor

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada kendisine 'sapık, tacizci, ahlaksız, köpek' diyerek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla şarkıcı Ece Ronay'a tazminat davası açtı.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ı attığı mesajlarla taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni bir hamle geldi.
Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada kendisine 'sapık, tacizci, ahlaksız, köpek' diyerek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla şarkıcı Ece Ronay'a tazminat davası açtı.
Şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.
Posta'nın haberine göre; Savcılık soruşturması devam ederken Erbil, iftiraya maruz kaldığını ve kişilik haklarının saldırıya uğradığını iddia ederek Ronay'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava dilekçesinde, Ece Ronay'ın kendi reklamını yapmak adına Mehmet Ali Erbil'i tuzağa düşürerek toplum önünde linç etmeye çalıştığı iddia edildi.