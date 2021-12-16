Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı!

Ünlü sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.
Esra Ceyhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı. 52 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin eski ve yeni halleri...