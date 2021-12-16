Trend Galeri Trend Magazin Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlandı!

Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlandı!

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Sosyal medyanın merak edilenlerinden olan Esra Ceyhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı. Güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 52 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin eski ve yeni halleri...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 06:22 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 06:25
Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı!

Ünlü sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı!

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı!

Esra Ceyhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı. 52 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin eski ve yeni halleri...

Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı!
Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı!
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