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Geçen yıllar Salako'nun Emine'si Meral Zeren'e acımadı! İşte Salako'nun güzel Emine'sinin son hali...

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Salako, Kemal Sunal filmleri arasında da en sevilenlerden. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı. Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi. İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...