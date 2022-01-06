Trend Galeri Trend Magazin Genç popçu Aleyna Tilki ile Uzi aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası magazin gündemini salladı

Genç popçu Aleyna Tilki ile Uzi aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası magazin gündemini salladı

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna Tilki ve 'Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya yeni bir aşka yelken açtı.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 08:16 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 08:17 PAYLAŞ