Trend Galeri Trend Magazin Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti! İkili arasında sular durulmuyor

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada kendisine 'sapık, tacizci, ahlaksız, köpek' diyerek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla şarkıcı Ece Ronay'a tazminat davası açtı.