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Gökçe Bahadır rol aldığı mücevher reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Yaprak Dökümü diziyle yıldızı parlayan Gökçe Bahadır, son günlerde rol aldığı mücevher reklamıyla gündemde… Güzel oyuncu yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gökçe Bahadır'ın oynadığı reklam filminden aldığı ücret ise dudak uçuklattı. Gökçe Bahadır, son oynadığı mücevher reklamından bakın kaç para kazandı…

Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:48
Gökçe Bahadır rol aldığı mücevher reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

'Kulüp' dizisinde oynadığı 'Matilda' rolüyle büyük övgü alan ve popülaritesi artan Gökçe Bahadır'a firmalardan teklif yağmaya başladı.

Gökçe Bahadır rol aldığı mücevher reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Posta'nın haberine göre; Gökçe Bahadır, 2022 için bir mücevher markasıyla bir yıllık anlaşma yaptı.

Gökçe Bahadır rol aldığı mücevher reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu anlaşmayla beraber önceki gün 1 milyon TL'ye imza atmış oldu.

Gökçe Bahadır rol aldığı mücevher reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

İlk reklam filminin çekimleri önümüzdeki hafta gerçekleşecek.

Gökçe Bahadır rol aldığı mücevher reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

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