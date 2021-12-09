Gökçe Bahadır rol aldığı mücevher reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Yaprak Dökümü diziyle yıldızı parlayan Gökçe Bahadır, son günlerde rol aldığı mücevher reklamıyla gündemde… Güzel oyuncu yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gökçe Bahadır'ın oynadığı reklam filminden aldığı ücret ise dudak uçuklattı. Gökçe Bahadır, son oynadığı mücevher reklamından bakın kaç para kazandı…
'Kulüp' dizisinde oynadığı 'Matilda' rolüyle büyük övgü alan ve popülaritesi artan Gökçe Bahadır'a firmalardan teklif yağmaya başladı.
Posta'nın haberine göre; Gökçe Bahadır, 2022 için bir mücevher markasıyla bir yıllık anlaşma yaptı.
Ünlü oyuncu anlaşmayla beraber önceki gün 1 milyon TL'ye imza atmış oldu.
İlk reklam filminin çekimleri önümüzdeki hafta gerçekleşecek.
VİRÜSE YAKALANDI
40 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır, koronavirüse yakalandı.