Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen ile ilgili şaşırtan iddia! 'Yaprak Dökümü'nün 'Nehir'i Bedia Ener’den yıllar sonra gelen itiraf!

Yaprak Dökümü'nde Nehir karakterine hayat veren Bedia Ener, katıldığı programda bomba açıklamalarda bulundu. Bedia Ener'den yıllar sonra gelen itiraflar magazin gündemine damga vurdu. Usta oyuncu, o dönem birlikte rol aldığı Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte usta oyuncunun açıklamaları...

Başrollerinde Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Fahriye Evcen, gökçe Bahadır ve Tolga Karel gibi isimlerin rol aldığı bir döneme damgasını vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol alan Bedia Ener, 2. Sayfa programına konuk oldu. 'Yaprak Dökümü' dizisinde birbirleriyle anlaşamayan iki kız kardeşi oynayan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulunan Bedia Ener, şunları söyledi:

"Araları hiçbir zaman iyi olmadı. Zaten Fahriye daha içe kapalı, daha sessiz sakin bir yapısı olan arkadaşımızdı. O herkes ile hep çok ölçülüydü. Hepimizle konuşur, selamlaşır ama bir süre sonra hep kendi dünyasında olurdu."

'FAHRİYE DAHA KETUMDUR' Ener, sözlerine; "Gökçe öyle değil. Gökçe ortalıktadır, şarkı söyler bir şey yapar taklit yapar, çok canlıdır. O farklı bir kız. Fahriye daha sakin yapılı bir kızdı. Daha ketumdur" şeklinde devam etti.

'EVLENDİĞİNİ MAGAZİN PROGRAMINDAN ÖĞRENDİK' Bedia Ener, "Sizi düğünlerine, nikahlarına çağırdılar mı? Davet ettiler mi?" sorusuna; "Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır beni düğünlerine çağırmadı. Düğünleri magazin programlarından öğrendik. Öyle bir davet almadım, başka arkadaşlarımın da aldığını zannetmiyorum" yanıtını verdi.