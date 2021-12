Trend Galeri Trend Magazin GQ Men Of The Year 2021'de Yılın Kadını ödülünü Öykü Karayel aldı! Teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı

Dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2021'de Yılın Kadını ödülünü alan Öykü Karayel, teşekkür konuşmasında eşi Can Bonomo'ya duyduğu sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Öykü Karayel'in sözleri magazin gündemine damga vurdu. Can Bonomo ise eşinin sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.