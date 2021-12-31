Trend Galeri Trend Magazin Güzel modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı çalkaladı! Kilolu halini görenler değişimine inanamadı...

Güzel modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı çalkaladı! Kilolu halini görenler değişimine inanamadı...

Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın diline düştü. Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun değişimi ise görenleri çok şaşırttı. Onu ekranlardaki fit hali ile tanıyanlar geçmişteki kilolu halini görünce Gülşah Saraçoğlu'nu tanıyamadı. İşte sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla ilgi odağı olan Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali...

Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 16:29 PAYLAŞ