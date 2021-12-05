Güzel oyuncu Demet Özdemir’den olay yaratan itiraflar geldi! Kıskancım ama…

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, her zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Demet Özdemir, katıldığı programda hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan itirafları…

Oyuncu Demet Özdemir 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu "Kiminle Roman havası oynarsın?" sorusunda sevgilisini Acun Ilıcalı'ya tercih etti ve "Oğuzhan ile her şey yapılır" dedi. İşte Demet Özdemir'in açıklamaları...

HAYALLER NORVEÇ Yaptığım enayilikler çoktur. Bir arkadaşım paraya sıkıştı. Kira ödemek için istediği parayı yolladım. Meğer o parayla korkunç bir ilişki yaşadığı kıza evlilik yüzüğü almış.

Çocukluğumdan beri en büyük hayalim Norveç'te yaşayıp balıkçı olmak. Sabah beşte kalkıp teknemle açılıp balık tutmak istiyorum. Balık ayıklamayı çok seviyorum.

DOKUZ SEKİZLE BÜYÜDÜM

Annemler Bulgaristan göçmeni. Trakyalılar. Çok iyi oynarlar. Dokuz sekizle büyüdüm. Mevlitte Roman havası oynuyordum çünkü onu şarkı zannediyorum.