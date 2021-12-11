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Güzel oyuncu Eda Ece'den imaj değişimi! "Saçımı kendim kestim" diyen Eda Ece görenleri şaşırttı

Güzel oyuncu Eda Ece, başarılı oyunculuğuluyla son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile doludizgin bir ilişki sürdüren Eda Ece, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak imaj değişimine giden Ece, son halini Instagram'da paylaştı. "Saçımı kendim kestim" diyen Eda Ece, kuaförlükteki başarısını da gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 12:51
Güzel oyuncu Eda Ece’den imaj değişimi! Saçlarını kendi kesen Eda Ece görenleri şaşırttı!

Ünlü oyuncu Eda Ece, son dönemde başarılı oyunculuğu ile gündemde. Rol aldığı dizideki karakteriyle adeta bütünleşen oyuncu, her adımıyla dikkat çekiyor.

Güzel oyuncu Eda Ece’den imaj değişimi! Saçlarını kendi kesen Eda Ece görenleri şaşırttı!

Eda Ece, Yıldız karakteri ile ününe ün katarken, kendisi de 'Yıldız' ile çok eğlendiğini her fırsatta gösteriyor.

Güzel oyuncu Eda Ece’den imaj değişimi! Saçlarını kendi kesen Eda Ece görenleri şaşırttı!

Instagram sayfasında bol bol setten paylaşımlar yapan Eda Ece, izleyicinin hesabını merakla takip ettiği bir isim.

Güzel oyuncu Eda Ece’den imaj değişimi! Saçlarını kendi kesen Eda Ece görenleri şaşırttı!

"SAÇIMI KENDİM KESTİM"

Eda Ece'nin son Instagram paylaşımı yine kafaları karıştırdı.

Güzel oyuncu Eda Ece’den imaj değişimi! Saçlarını kendi kesen Eda Ece görenleri şaşırttı!

Saçını kestiren Eda Ece, bu paylaşımına esprili bir dille; "Saçımı kendim kestim. Yetenek verdi mi Allah her yerden veriyor. Bu Yıldız değil, Eda bu arada. Randevular için: ... " yazdı.

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