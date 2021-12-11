Güzel oyuncu Eda Ece'den imaj değişimi! "Saçımı kendim kestim" diyen Eda Ece görenleri şaşırttı

Ünlü oyuncu Eda Ece, son dönemde başarılı oyunculuğu ile gündemde. Rol aldığı dizideki karakteriyle adeta bütünleşen oyuncu, her adımıyla dikkat çekiyor.
Eda Ece, Yıldız karakteri ile ününe ün katarken, kendisi de 'Yıldız' ile çok eğlendiğini her fırsatta gösteriyor.
Instagram sayfasında bol bol setten paylaşımlar yapan Eda Ece, izleyicinin hesabını merakla takip ettiği bir isim.
"SAÇIMI KENDİM KESTİM"
Eda Ece'nin son Instagram paylaşımı yine kafaları karıştırdı.
Saçını kestiren Eda Ece, bu paylaşımına esprili bir dille; "Saçımı kendim kestim. Yetenek verdi mi Allah her yerden veriyor. Bu Yıldız değil, Eda bu arada. Randevular için: ... " yazdı.