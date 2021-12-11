Güzel oyuncu Eda Ece'den imaj değişimi! "Saçımı kendim kestim" diyen Eda Ece görenleri şaşırttı

Eda Ece , Yıldız karakteri ile ününe ün katarken, kendisi de 'Yıldız' ile çok eğlendiğini her fırsatta gösteriyor.

Saçını kestiren Eda Ece, bu paylaşımına esprili bir dille; "Saçımı kendim kestim. Yetenek verdi mi Allah her yerden veriyor. Bu Yıldız değil, Eda bu arada. Randevular için: ... " yazdı.