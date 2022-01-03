Trend Galeri Trend Magazin Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya yıkıldı

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya yıkıldı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Erkan Şen isimli bir işletmeciyle şu sıralar aşk yaşayan bir dönemin aranan oyuncularından Merve Boluğur, sosyal medya sayfasından takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Merve Boluğur'un bu sorular arasından, "Bir kadını seksi yapan üç şey nedir sence" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.