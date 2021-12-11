Trend Galeri Trend Magazin Güzel Sunucu Müge Anlı zarafeti ile göz kamaştırdı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Güzel Sunucu Müge Anlı zarafeti ile göz kamaştırdı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan sunucu Müge Anlı zarafeti ile hayran bıraktı. Atv'de yayınladığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gönüllere taht kuran güzel sunucu Müge Anlı geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açarak kısa sürede ulaştığı takipçi sayısı ile rekor kırmıştı. Hiç kuşkusuz gelmiş geçmiş en sevilen sunucular arasında adı ilk sıralarda yer alan Müge Anlı'nın özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Son olarak sosyal medya hesabından şıklığını konuşturan Müge Anlı'nın paylaşımı ilgi odağı oldu. Müge Anlı'nın kot gömlek elbisesi ile paylaştığı pozunu görenler "Bu nasıl güzellik böyle" demeden edemedi. İşte güzel saçları ile her zaman dikkat çeken Müge Anlı'nın beğeni yağan pozu...

Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 11:39
Güzel Sunucu Müge Anlı zarafeti ile göz kamaştırdı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, mini elbisesiyle verdiği pozla sosyal medyayı salladı. 47 yaşındaki Anlı'ya kısa sürede yarım milyona yakın beğeni geldi.

Güzel Sunucu Müge Anlı zarafeti ile göz kamaştırdı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Müge Anlı Instagram'da hesap açarak herkesi şaşırtmıştı.

Güzel Sunucu Müge Anlı zarafeti ile göz kamaştırdı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Instagram hesabı açan Müge Anlı, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. 'Müge Anlı Official' adıyla açılan hesabı, kısa sürede yüz binlerce kişi takip etmişti.

Güzel Sunucu Müge Anlı zarafeti ile göz kamaştırdı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

47 yaşındaki Müge Anlı, " Instagram'ı açtım açalı fotoğraflarımın sadece iki farklı yerde çekildiğini fark ettim...

Güzel Sunucu Müge Anlı zarafeti ile göz kamaştırdı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Biri makyaj aynamın önünde, diğeri de küçük paparazimin haber siz çektiği stüdyo kapısında. Yeni yerler keşfetmenin zamanı geldi." notunu düştü.

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