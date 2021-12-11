Güzel Sunucu Müge Anlı zarafeti ile göz kamaştırdı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, mini elbisesiyle verdiği pozla sosyal medyayı salladı. 47 yaşındaki Anlı'ya kısa sürede yarım milyona yakın beğeni geldi.

Instagram hesabı açan Müge Anlı , güzel haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. 'Müge Anlı Official' adıyla açılan hesabı, kısa sürede yüz binlerce kişi takip etmişti.

47 yaşındaki Müge Anlı , " Instagram'ı açtım açalı fotoğraflarımın sadece iki farklı yerde çekildiğini fark ettim...

Biri makyaj aynamın önünde, diğeri de küçük paparazimin haber siz çektiği stüdyo kapısında. Yeni yerler keşfetmenin zamanı geldi." notunu düştü.