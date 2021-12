Trend Galeri Trend Magazin Güzelliğiyle göz kamaştıran Sibel Can bu kez kesenin ağzını açtı! Fiyatını duyunca dudağınız uçuklayacak!

Daha önce de birçok kez fotoğraflarına photoshop uyguladığı yönünde haberleri çıkan Sibel Can yine adından söz ettirdi. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Sibel Can son olarak yeni çıkardığı 'Adı Elveda Olsun' adlı single'ı için kamera karşısına geçti. Sibel Can, klipte yeni kestirdiği saçları ve makyajını sildiği sahneleriyle büyük beğeni topladı. Ünlü şarkıcı Sibel Can, hiç bir masraftan kaçınmadı. Tercih ettiği siyah elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken güzel sanatçının taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı.

