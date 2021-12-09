Güzelliğiyle göz kamaştıran Sibel Can bu kez kesenin ağzını açtı! Fiyatını duyunca dudağınız uçuklayacak!

Daha önce de birçok kez fotoğraflarına photoshop uyguladığı yönünde haberleri çıkan Sibel Can yine adından söz ettirdi. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Sibel Can son olarak yeni çıkardığı 'Adı Elveda Olsun' adlı single'ı için kamera karşısına geçti. Sibel Can, klipte yeni kestirdiği saçları ve makyajını sildiği sahneleriyle büyük beğeni topladı. Ünlü şarkıcı Sibel Can, hiç bir masraftan kaçınmadı. Tercih ettiği siyah elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken güzel sanatçının taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı.
Son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleri ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Sibel Can, "Adı Elveda Olsun" adlı single'ı için harekete geçti.
Klip için siyah elbise tercih eden Sibel Can'ın kolyesi dikkat çekti.
Posta'nın haberine göre; Oldukça pahalı olduğum öğrenilen kolyenin fiyatı da ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcının klipte taktığı kolyenin değerinin 120 bin dolar (1.6 milyon TL) olduğu öğrenildi.
REKORA İMZA ATTI
6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da sahneye çıkan usta sanatçı, gündeme bomba gibi düşmüştü.