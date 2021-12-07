Trend Galeri Trend Magazin Hababam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça'nın değişimi görenleri şaşırtıyor! İşte Tuncay Akça'nın son hali

Hababam Sınıfı'nın 'bacaksızTuncay Akça'nın değişimi görenleri şaşırtıyor! İşte Tuncay Akça'nın son hali

Türk sineması denince hepimizin ilk aklına gelen filmlerden biri olan Hababam Sınıfı'nın gülen çocuğu, "bacaksız" lakaplı Tuncay Akça'nın son hali görenleri şaşırtıyor. Hababam Sınıfı'nın oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe ile daha adını sayamadığımız birçok usta isim bulunuyor. Hababam Sınıfı'nda Tuncay Akça, "bacaksız" rolü ve gülüşüyle hafızalara kazındı. Tuncay Akça'nın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şoke etti. İşte usta oyuncunun son hali.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 22:32 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 22:52
Hababam Sınıfı’nın ’bacaksız’ı Tuncay Akça’nın değişimi görenleri şaşırtıyor! İşte Tuncay Akça’nın son hali

Hababam Sınıfı Türk sineması denince hepimizin ilk aklına gelen filmlerden biri olarak biliniyor.

Hababam Sınıfı’nın ’bacaksız’ı Tuncay Akça’nın değişimi görenleri şaşırtıyor! İşte Tuncay Akça’nın son hali

Yeşilçam klasiği Hababam'ın kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe ile daha adını saymakla bitiremeyeceğimiz birçok usta isim bulunuyor.

Hababam Sınıfı’nın ’bacaksız’ı Tuncay Akça’nın değişimi görenleri şaşırtıyor! İşte Tuncay Akça’nın son hali

Hababam Sınıfı'nda Tuncay Akça, "bacaksız" rolü ve gülüşüyle hafızalara kazındı.

Hababam Sınıfı’nın ’bacaksız’ı Tuncay Akça’nın değişimi görenleri şaşırtıyor! İşte Tuncay Akça’nın son hali

Tuncay Akça'nın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şoke etti.

Hababam Sınıfı’nın ’bacaksız’ı Tuncay Akça’nın değişimi görenleri şaşırtıyor! İşte Tuncay Akça’nın son hali

İşte usta oyuncunun son hali.

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