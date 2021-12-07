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Hababam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça'nın değişimi görenleri şaşırtıyor! İşte Tuncay Akça'nın son hali

Türk sineması denince hepimizin ilk aklına gelen filmlerden biri olan Hababam Sınıfı'nın gülen çocuğu, "bacaksız" lakaplı Tuncay Akça'nın son hali görenleri şaşırtıyor. Hababam Sınıfı'nın oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe ile daha adını sayamadığımız birçok usta isim bulunuyor. Hababam Sınıfı'nda Tuncay Akça, "bacaksız" rolü ve gülüşüyle hafızalara kazındı. Tuncay Akça'nın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şoke etti. İşte usta oyuncunun son hali.