Hadise’den çok konuşulacak Kaan Yıldırım hamlesi! Jet hızıyla son izleri de sildi!

Adeta aşkını haykıran Hadise, "Çok değerli bir ödül çok. Yine titriyorum tabi ki de… Bana oy veren tüm hayranlarıma teşekkür ediyorum. Tüm sevdiklerim bugün yanımda. Derya, sevgilim Mehmet, tüm gece elimi tuttun teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü" ifadelerini kullandı.