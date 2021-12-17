Hande Yener kesenin ağzını açtı! Peruğunun fiyatı dudak uçuklattı

Şarkıları dillere dolanan, başarılı sahne performansı ile herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hande Yener, 'Olmazsan Olmaz' şarkısının klibi için hamama girdi. Hande Yener'in peruğunun fiyatı dudak uçuklattı!
Hande Yener, 'Olmazsan Olmaz' şarkısının klibi için hamama girdi.
Bir otelde gerçekleşen çekimler 2 gün sürdü.
Posta'nın haberine göre; Hande Yener, çekim boyunca ekibiyle birlikte otelde kaldı.
Popçu kendisi için özel tasarlanan 3000 dolar değerindeki swarovski saç peruğu ile Selim Akar'a poz verdi.
1 ayda hazırlanan peruk için 10 bin swarovski taş kullanıldı.