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Hande Yener kesenin ağzını açtı! Peruğunun fiyatı dudak uçuklattı

Şarkıları dillere dolanan, başarılı sahne performansı ile herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hande Yener, 'Olmazsan Olmaz' şarkısının klibi için hamama girdi. Hande Yener'in peruğunun fiyatı dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:17
Hande Yener kesenin ağzını açtı! Peruğunun fiyatı dudak uçuklattı

Hande Yener, 'Olmazsan Olmaz' şarkısının klibi için hamama girdi.

Hande Yener kesenin ağzını açtı! Peruğunun fiyatı dudak uçuklattı

Bir otelde gerçekleşen çekimler 2 gün sürdü.

Hande Yener kesenin ağzını açtı! Peruğunun fiyatı dudak uçuklattı

Posta'nın haberine göre; Hande Yener, çekim boyunca ekibiyle birlikte otelde kaldı.

Hande Yener kesenin ağzını açtı! Peruğunun fiyatı dudak uçuklattı

Popçu kendisi için özel tasarlanan 3000 dolar değerindeki swarovski saç peruğu ile Selim Akar'a poz verdi.

Hande Yener kesenin ağzını açtı! Peruğunun fiyatı dudak uçuklattı

1 ayda hazırlanan peruk için 10 bin swarovski taş kullanıldı.

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