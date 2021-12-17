Trend Galeri Trend Magazin Hande Yener kesenin ağzını açtı! Peruğunun fiyatı dudak uçuklattı

Hande Yener kesenin ağzını açtı! Peruğunun fiyatı dudak uçuklattı

Şarkıları dillere dolanan, başarılı sahne performansı ile herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hande Yener, 'Olmazsan Olmaz' şarkısının klibi için hamama girdi. Hande Yener'in peruğunun fiyatı dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:17 PAYLAŞ