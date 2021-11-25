Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan Ali Atay itirafı! "Kimse bunu duymak istemiyor..."

Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı Misafir dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Kaya, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında bilinmeyenlerini anlattı.

''HEPSİ BENİM BEBEĞİM'' Hazal Kaya, İbrahim Selim'in kendisine yönelttiği ''En sevdiğin küfür nedir?'' sorusuna ''Hepsi benim bebeğim'' yanıtı vererek Selim'i kahkahalara boğdu. Kaya, küfürle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir savım var. Bunu feminist avukat bir arkadaşımla tartıştım ve aynı yere vardık. Cinsiyetçi küfürlerin tamamını, kadınlar ve LGBT bireyler birbirine edebilsin. Biz birbirimize bu küfürleri edebilelim, siz etmeyin abi! Zira bu küfürler bizim uzuvlarımız ve varoluşumuzla ilgili. Bu yüzden biz edelim, siz etmeyin."

''YAKABİLDİĞİM HER ŞEYİ YAKARIM'' Batıl inançları olduğundan söz eden Hazal Kaya, ''O kadar çok batıl inancım var ki. Nazara karşı yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım, sirkeyi içerim. Taş ovarım'' şeklinde konuştu.