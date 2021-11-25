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Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan Ali Atay itirafı! "Kimse bunu duymak istemiyor..."

Kısa süre önce "Misafir" dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında evlenmişti. Evliliğinden Fikret Ali adından bir oğlu olan Kaya, her açıklamasıyla adından söz ettiriyor. Son olarak 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan oyuncu, merak edilenlerini anlattı. ikret Ali ile değişen hayatından bahseden Hazal Kaya, Ali Atay'a olan aşkını anlatırken de yaptığı itirafla gündem oldu!

Giriş Tarihi: 25.11.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 15:31
Hazal Kaya’dan sosyal medyayı sallayan Ali Atay itirafı! Kimse bunu duymak istemiyor...

Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı Misafir dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Kaya, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında bilinmeyenlerini anlattı.

Hazal Kaya’dan sosyal medyayı sallayan Ali Atay itirafı! Kimse bunu duymak istemiyor...

''HEPSİ BENİM BEBEĞİM''

Hazal Kaya, İbrahim Selim'in kendisine yönelttiği ''En sevdiğin küfür nedir?'' sorusuna ''Hepsi benim bebeğim'' yanıtı vererek Selim'i kahkahalara boğdu. Kaya, küfürle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Hazal Kaya’dan sosyal medyayı sallayan Ali Atay itirafı! Kimse bunu duymak istemiyor...

"Şöyle bir savım var. Bunu feminist avukat bir arkadaşımla tartıştım ve aynı yere vardık. Cinsiyetçi küfürlerin tamamını, kadınlar ve LGBT bireyler birbirine edebilsin. Biz birbirimize bu küfürleri edebilelim, siz etmeyin abi! Zira bu küfürler bizim uzuvlarımız ve varoluşumuzla ilgili. Bu yüzden biz edelim, siz etmeyin."

Hazal Kaya’dan sosyal medyayı sallayan Ali Atay itirafı! Kimse bunu duymak istemiyor...

''YAKABİLDİĞİM HER ŞEYİ YAKARIM''

Batıl inançları olduğundan söz eden Hazal Kaya, ''O kadar çok batıl inancım var ki. Nazara karşı yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım, sirkeyi içerim. Taş ovarım'' şeklinde konuştu.

Hazal Kaya’dan sosyal medyayı sallayan Ali Atay itirafı! Kimse bunu duymak istemiyor...

İbrahim Selim, Kaya'ya ''Oğlun ilerde 'sevgilim' diye abuk subuk birini koluna takarsa nasıl tepki verirsin?'' sorusunu yöneltti. Bir süre düşünen Kaya, ''Nasıl davranacağımı gerçekten kestiremiyorum ama Ali'ye çok ihtiyacım olur öyle bir anda. Bana müdahale edilsin isterim. Hande, Selin falan inşallah yanımda olurlar. Ben yapamam'' yanıtını verdi.

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