Trend Galeri Trend Magazin Hülya Avşar sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı! Avşar Kızı ‘Artık sevmeyeceğim’ dedi

Hülya Avşar sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı! Avşar Kızı ‘Artık sevmeyeceğim’ dedi

Uzun bir aradan sonra İstanbul'da ilk kez Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahne alan Hülya Avşar, hayranlarıyla buluştu. Saatler öncesinden rezervasyonların dolduğu mekanda hayranlarının karşısına Melih Yazgan imzalı derin sırt dekolteli elbise ile çıkan Avşar, düzgün fiziği ile görenleri kendine hayran bıraktı. Misafirleriyle sohbet de eden Hülya Avşar "Ben artık sevmeyeceğim, siz sevmeye devam edecek misiniz? diyerek 'Artık Sevmeyeceğim' şarkısını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 07:16 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 07:17 PAYLAŞ