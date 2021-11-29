Hülya Avşar sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı! Avşar Kızı ‘Artık sevmeyeceğim’ dedi

Uzun bir aradan sonra İstanbul'da ilk kez Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahne alan Hülya Avşar, hayranlarıyla buluştu. Saatler öncesinden rezervasyonların dolduğu mekanda hayranlarının karşısına Melih Yazgan imzalı derin sırt dekolteli elbise ile çıkan Avşar, düzgün fiziği ile görenleri kendine hayran bıraktı. Misafirleriyle sohbet de eden Hülya Avşar "Ben artık sevmeyeceğim, siz sevmeye devam edecek misiniz? diyerek 'Artık Sevmeyeceğim' şarkısını sevenleriyle birlikte seslendirdi.
Hülya Avşar, önceki akşam Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahneye çıktı.
Gecede derin sırt dekolteli elbise giyen Avşar, Türk Sanat müziği şarkılarından oluşan repertuvarıyla konuklara müzik ziyafeti çekti. Rus, Arap ve Azeri misafirlerin yoğun olduğu gecede şampanya trafiği yaşandı.
Avşar, sahneye art arda şampanya gönderen misafirlerine "Ben böyle şımartılmaya alışkın değilim. İlk defa sahneme şampanya kabul ediyorum.
Demek racon buymuş, hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek gece boyunca 200 şişe şampanya kabul etti.
Misafirleriyle sohbet de eden sanatçı; "Ben artık sevmeyeceğim, siz sevmeye devam edecek misiniz? diyerek 'Artık Sevmeyeceğim' şarkısını sevenleriyle birlikte seslendirdi.