Hülya Avşar ‘Söylemek istediğim çok şey var ama…’ Yine bombayı patlattı

Magazin dünyasının hiç kuşkusuz girdiği polemiklerle adından en çok söz ettiren isimlerinden Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı Tanju Çolak itirafı ile olay yaratmıştı. Hülya Avşar, son olarak, Darülaceze'nin hizmet ve projelerini tanıtmak üzere düzenlenen 12. Darülaceze Buluşmaları'na katıldı. Hülya Avşar, "Bir gün siyasete katılır mısınız?" sorusuna bakın ne cevap verdi…

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Darülaceze'nin hizmet ve projelerini tanıtmak üzere düzenlenen 12. Darülaceze Buluşmaları'na onur konuğu olarak katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Avşar, "İhtiyar meclisi denen güzel bir cümle var. O ihtiyar meclisinin anlamı aslında o yaşlılarımızın ne kadar değerli olduklarıdır.

Bizim bu dünyadan anlamadığımız fakat onlarla konuştuğumuz zaman çok şey öğreneceğimiz, hatta onların bize uzaktan bakıp güldükleri bir dünya orası. Burada ailenin önemi en çok altı çizilen noktalardan biri oldu. Ben de hep kızımla aynı şeyi konuşuyorum.

Aile çok önemli diyorum ezelden beri. Çünkü paran da olabilir, ünlü de olabilirsin, her şeye sahip de olabilirsin ama dönüp baktığın zaman arkana seni seven ve güvenebileceğin, sırtını yaslayabileceğin bir ailen yoksa hiçbir şeyin yok demektir.

Ki var olduğuna şükürler olsun. Yaşlı bakım alanları ve yaşlılarımızın sosyal alanlarını görünce inanamadım. Bu kadar kısa sürede bitmesi de çok güzel.