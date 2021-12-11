Hülya Avşar’dan ‘Masumiyet’ itirafı! Burnumdan getirdiler!

Hülya Avşar, önceki gün Belgrad ormanında görüntülendi. Rol aldığı son dizinin ekranlara erken vedasından sonra "Dizi düşünmüyorum'" diyen Avşar, "Çok anlamsız şeyler yaşadık. Bir deneyim dedim, burnumdan getirdiler" açıklamasında bulundu.

Milliyet'in haberine göre; Hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Hülya Avşar, yanlarından ayrılıp uzaklaşmaya başladığı sırada kalabalık grup bir anda, "Mavi mavi" şarkısını hep bir ağızdan söylemeye başladı.

ALKIŞLARIYLA KARŞILIK VERDİ

Bir anda neye uğradığını şaşıran Hülya Avşar, sevenlerinin ilgisine alkışlarıyla karşılık verdi. Müzikal çalışmasının eylül ayına sarktığını söyleyen Avşar, "Senaristimizin elinde işi vardı, onu bekliyoruz. Çalışmalarımız yaza kaldı. Dans çalışmalarını da yaza olmasını düşünüyorum" dedi.

Rol aldığı son dizinin ekranlara erken vedasından sonra 'dizi düşünmüyorum' diyen Avşar, "Çok anlamsız şeyler yaşadık. Çok iyi giden bir dizi yapımcı ve televizyon arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı saçma sapan bir hal aldı.