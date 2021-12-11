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Hülya Avşar'dan ‘Masumiyet’ itirafı! Burnumdan getirdiler!

Magazin dünyasının hiç kuşkusuz girdiği polemiklerle adından en çok söz ettiren isimlerinden Hülya Avşar Belgrad ormanında görüntülendi. Hülya Avşar'ın 'Masumiyet' dizisiyle ilgili itirafı magazin gündemine damga vurdu. Rol aldığı son dizinin ekranlara erken vedasından sonra "Dizi düşünmüyorum'" diyen Hülya Avşar, "Çok anlamsız şeyler yaşadık. Bir deneyim dedim, burnumdan getirdiler" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 11:22
Hülya Avşar’dan ‘Masumiyet’ itirafı! Burnumdan getirdiler!

Hülya Avşar, önceki gün Belgrad ormanında görüntülendi. Rol aldığı son dizinin ekranlara erken vedasından sonra "Dizi düşünmüyorum'" diyen Avşar, "Çok anlamsız şeyler yaşadık. Bir deneyim dedim, burnumdan getirdiler" açıklamasında bulundu.

Hülya Avşar’dan ‘Masumiyet’ itirafı! Burnumdan getirdiler!

Milliyet'in haberine göre; Hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Hülya Avşar, yanlarından ayrılıp uzaklaşmaya başladığı sırada kalabalık grup bir anda, "Mavi mavi" şarkısını hep bir ağızdan söylemeye başladı.

Hülya Avşar’dan ‘Masumiyet’ itirafı! Burnumdan getirdiler!

ALKIŞLARIYLA KARŞILIK VERDİ
Bir anda neye uğradığını şaşıran Hülya Avşar, sevenlerinin ilgisine alkışlarıyla karşılık verdi. Müzikal çalışmasının eylül ayına sarktığını söyleyen Avşar, "Senaristimizin elinde işi vardı, onu bekliyoruz. Çalışmalarımız yaza kaldı. Dans çalışmalarını da yaza olmasını düşünüyorum" dedi.

Hülya Avşar’dan ‘Masumiyet’ itirafı! Burnumdan getirdiler!

Rol aldığı son dizinin ekranlara erken vedasından sonra 'dizi düşünmüyorum' diyen Avşar, "Çok anlamsız şeyler yaşadık. Çok iyi giden bir dizi yapımcı ve televizyon arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı saçma sapan bir hal aldı.

Hülya Avşar’dan ‘Masumiyet’ itirafı! Burnumdan getirdiler!

İyice dersimi aldım. Arkasında durulması gereken şeylerin durulmadığının farkına varınca yok. Bir deneyim dedim, burnumdan getirdiler" dedi.

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