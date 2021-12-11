İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisiyle fena yakalandı!

Burcu Esmersoy, önceki akşam yeni sevgilisiyle Etiler'de ilk kez görüntülendi. "Beyefendiyi sormayın" diyen Burcu Esmersoy, şöyle devam etti: "İlişkimiz uzun zamandır var. Ama sonunda yakalandık!"

2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıl aradan sonra aşk orucunu bozdu. Ünlü sunucu, önceki akşam yeni sevgilisiyle beraber Etiler'de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi.

İş insanı Berk Suyabatmaz ile 15 aylık evliliği Eylül 2019'da sona eren Burcu Esmersoy yeni bir aşka yelken açtı. Etiler'de objektiflere yakalanan sevgililer, flaşların patlamasıyla ne yapacağını bilemedi.

"İLİŞKİMİZ UZUN SÜREDİR VAR"

Gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna Esmersoy, "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını verdi.

Ünlü sunucu, "Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?" şeklindeki soruya ise kaçamak bir cevap vermeyi tercih etti.