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Ivana Sert filtreyi abartınca Mahmut Tuncer'i dillere düşürdü! Ünlü türkücüden ilk yorum

Türkiye'de onu herkes stil programında jüri olarak tanıdı. Son olarak Doya Doya Moda programı ile ekranlarda boy gösteren Ivana Sert sevgilisi Sezer Dermenci ile geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de evlendi. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan 42 yaşındaki Ivana Sert son paylaşımı ile türkücü Mahmut Tuncer'i dillere düşürdü. Ivana Sert'in uyguladığı filtre hakkında konuşan ünlü türkücü Mahmut Tuncer "27 yaşıma dönmüşüm, sünnet çocuklarına benzemişim" dedi.