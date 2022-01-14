Ivana Sert filtreyi abartınca Mahmut Tuncer’i dillere düşürdü! Ünlü türkücüden ilk yorum

Türkiye'de onu herkes stil programında jüri olarak tanıdı. Son olarak Doya Doya Moda programı ile ekranlarda boy gösteren Ivana Sert sevgilisi Sezer Dermenci ile geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de evlendi. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan 42 yaşındaki Ivana Sert son paylaşımı ile türkücü Mahmut Tuncer'i dillere düşürdü. Ivana Sert'in uyguladığı filtre hakkında konuşan ünlü türkücü Mahmut Tuncer "27 yaşıma dönmüşüm, sünnet çocuklarına benzemişim" dedi.
Ünlü modacı Ivana Sert, Mahmut Tuncer ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasına koymuş ve o fotoğraf herkes tarafından çok konuşulmuştu.
"Teve2 Magazin Masası"nın haberine göre; Ivana Sert'in uyguladığı filtre hakkında konuşan ünlü türkücü Mahmut Tuncer "27 yaşıma dönmüşüm, sünnet çocuklarına benzemişim." dedi.
Sahnelerdeki dekolte polemiğine de değinen Mahmut Tuncer "Moda olsa etek bile giyerim" dedi.
Son olarak Doya Doya Moda programı ile ekranlarda boy gösteren Ivana Sert sevgilisi Sezer Dermenci ile geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de evlendi.
Sert, "Beyaz kumların üstünde evlenmek hayalimdi, gerçekleşti. Oğlum Ateş'ten sonra bir de kız çocuk kulağa hoş geliyor. Kızım olsa Türkiye'nin stil ikonu olur" demişti.