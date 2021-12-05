Kate-William çiftinin tüm dünyadan gizlediği gerçek ortaya çıktı

Kate Middleton ile Prens William'ın 3. bir evleri olduğu ortaya çıktı. Evin sır gibi saklandığı ve sadece bir tane görüntüsü olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre ev ölmeden önce büyük büyünanne Kraliçe Anne'den Prens William'a bir hediyeydi.

Kate-William çifti ile çocukların İskoçya'daki bu gizli eve yaz alarında sık sık gittikleri ve ailenin bu evi gözlerden uzak bir kaçamak yapmak için kullandığı öğrenildi.

Çiftin sevgililik dönemlerinden beri bu evde mutlu anılar biriktirdiği söyleniyor.