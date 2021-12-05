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Kate-William çiftinin tüm dünyadan gizlediği gerçek ortaya çıktı

Kraliyet ailesinden Kate Middleton ile Prens William'ın 3. bir evi olduğu öğrenildi. Ailenin çocuklarıyla birlikte İskoçya'da bulunan eve sık sık ziyarette bulunduğu ifade edildi. Evin yalnızca tek bir fotoğraftı basına sızabildi.

Giriş Tarihi: 05.12.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 17:03
Kate-William çiftinin tüm dünyadan gizlediği gerçek ortaya çıktı

Kate Middleton ile Prens William'ın 3. bir evleri olduğu ortaya çıktı. Evin sır gibi saklandığı ve sadece bir tane görüntüsü olduğu öğrenildi.

Kate-William çiftinin tüm dünyadan gizlediği gerçek ortaya çıktı

Alınan bilgilere göre ev ölmeden önce büyük büyünanne Kraliçe Anne'den Prens William'a bir hediyeydi.

Kate-William çiftinin tüm dünyadan gizlediği gerçek ortaya çıktı

Kate-William çifti ile çocukların İskoçya'daki bu gizli eve yaz alarında sık sık gittikleri ve ailenin bu evi gözlerden uzak bir kaçamak yapmak için kullandığı öğrenildi.

Kate-William çiftinin tüm dünyadan gizlediği gerçek ortaya çıktı

Çiftin sevgililik dönemlerinden beri bu evde mutlu anılar biriktirdiği söyleniyor.

Kate-William çiftinin tüm dünyadan gizlediği gerçek ortaya çıktı

Evin 50 bin dönümlük bir arsa üzerine kurulu olduğu ve üç yatak odası ile bir kır evini de içinde barındığı ifade edildi.

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