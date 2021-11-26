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Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Hüseyin Kaya’nın paylaşımı olay oldu! Feraye Tanyolaç'ın son hali şaşkınlık yarattı

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti. Ablası Zehra Çilingiroğlu'yla da sık sık paylaşım yapan Hüseyin Kaya yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feraye Tanyolaç'ın geçtiğimiz günlerde doğum günüydü. Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü fotoğrafını paylaşarak kutladı. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Tanyolaç'ın yıllar içerisindeki değişimi ise göze çarptı.

Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 10:41
Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Hüseyin Kaya’nın paylaşımı olay oldu! Feraye Tanyolaç’ın son hali şaşkınlık yarattı

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feraye Tanyolaç'ın geçtiğimiz günlerde doğum günüydü. Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Hüseyin Kaya’nın paylaşımı olay oldu! Feraye Tanyolaç’ın son hali şaşkınlık yarattı

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü spor yorumcusunun oğlu son olarak annesi Feraye Tanyolaç'ı paylaştı.

Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Hüseyin Kaya’nın paylaşımı olay oldu! Feraye Tanyolaç’ın son hali şaşkınlık yarattı

Kameralardan uzak bir hayat süren Tanyolaç bir döneme damga vurmuştu. Çilingiroğlu'nun Hülya AvşarFeraye Tanyolaç ile aldattığı haberleri, o dönem magazin gazetelerinin manşetlerini süslemişti.

Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Hüseyin Kaya’nın paylaşımı olay oldu! Feraye Tanyolaç’ın son hali şaşkınlık yarattı

Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Tanyolaç'ın yıllar içerisindeki değişimi ise göze çarptı.

Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Hüseyin Kaya’nın paylaşımı olay oldu! Feraye Tanyolaç’ın son hali şaşkınlık yarattı

Hüseyin Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü bir fotoğrafla kutladı ve paylaşıma da "İyi ki doğdun anneciğim iyi ki varsın" dedi.

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