Trend Galeri Trend Magazin Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Hüseyin Kaya’nın paylaşımı olay oldu! Feraye Tanyolaç'ın son hali şaşkınlık yarattı

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti. Ablası Zehra Çilingiroğlu'yla da sık sık paylaşım yapan Hüseyin Kaya yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feraye Tanyolaç'ın geçtiğimiz günlerde doğum günüydü. Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü fotoğrafını paylaşarak kutladı. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Tanyolaç'ın yıllar içerisindeki değişimi ise göze çarptı.