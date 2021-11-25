Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e romantik kutlama! Sevgilisine böyle seslendi

Güzel oyuncu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeğe dönüşen aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift, yine dikkatleri üzerine çekti. Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel, 28 yaşına girdi. Ünlü oyuncunun sevgilisi Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından Erçel ile çekildiği kareleri arka arkaya paylaştı.
Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterini canlandıran Hande Erçel, 28 yaşına girdi. Kerem Bürsin, Erçel'in doğum gününü ilk kutlayan isim oldu.
Arka arkaya Hande Erçel ile çekildiği kareleri paylaşan Kerem Bürsin, romantik notu ile sevgilisine seslendi.
"SEN, SEN OLDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Bürsin, "Doğum günü serisi başlıyor!" ifadelerini kullandı.
Kerem Bürsin başka bir paylaşımında Hande Erçel'e, "Sen, sen olduğun için teşekkür ederim! İyi ki doğdun" sözleriyle seslendi.
İŞTE HANDE ERÇEL İLE KEREM BÜRSİN'İN ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIMLARI