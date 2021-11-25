Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e romantik kutlama! Sevgilisine böyle seslendi

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterini canlandıran Hande Erçel , 28 yaşına girdi. Kerem Bürsin , Erçel'in doğum gününü ilk kutlayan isim oldu.

Arka arkaya Hande Erçel ile çekildiği kareleri paylaşan Kerem Bürsin , romantik notu ile sevgilisine seslendi.

"SEN, SEN OLDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM" Bürsin, " Doğum günü serisi başlıyor!" ifadelerini kullandı.

Kerem Bürsin başka bir paylaşımında Hande Erçel'e, "Sen, sen olduğun için teşekkür ederim! İyi ki doğdun" sözleriyle seslendi.