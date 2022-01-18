Kıvanç Tatlıtuğ ile hamile eşi Başak Dizer'in Bodrum pozları sosyal medyayı yıktı geçti! "Ne şahane bir fotoğraf bu..."

5 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor.
Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, mutlu ilişkileriyle hayranlarını mest ediyor.
Şimdilerde evliliklerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanan Tatlıtuğ ailesi, küçük bir Bodrum kaçamağı yaptı.
Burada birlikte vakit geçiren ünlü çift, keyifli anlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
Anne adayı Başak Dizer bu kareleri "Bodrum Bodrum🧿" notuyla paylaştı.