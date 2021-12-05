Küçük Besleme’nin Bilge’si şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Nur Kulakoğlu yeni mesleği ile şaşırttı!

Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Küçük Besleme 'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu 'nun son halini görenler gözlerine inanamıyor.

Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu son hali ile de herkesi şaşırtıyor. Peki Nur Kulakoğlu şimdi ne yapıyor?