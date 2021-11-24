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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten 'boşanma' haberlerine yanıt! Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la böyle görüntülendi!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. El ele gezip mutluluk pozu veren aile, bu görüntüleriyle haklarında çıkan 'Boşanacaklar' haberlerine yanıt vermiş oldu.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 10:10
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten ’boşanma’ haberlerine yanıt! Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la böyle görüntülendi!

Oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. El ele gezip mutluluk pozu veren aile, bu görüntüleriyle haklarında çıkan 'Boşanacaklar' haberlerine yanıt vermiş oldu. O haberlere gülüp geçtiklerini belirten Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, bir süre mağazaları gezdikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten ’boşanma’ haberlerine yanıt! Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la böyle görüntülendi!

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evlilikleri hakkında çıkan bir dedikodu sosyal medyada gündem olmuştu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten ’boşanma’ haberlerine yanıt! Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la böyle görüntülendi!

'AYRILIK' CEVABI!
Atv'de ekranlara gelen 'Kuruluş Osman' dizisinde başrolde yer alan Burak Özçivit, önceki gün eşi ve iki yaşındaki oğulları Karan'la birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten ’boşanma’ haberlerine yanıt! Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la böyle görüntülendi!

El ele gezen oyuncu çift, mutluluk pozu verirken, geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan ve megazin gündemine bomba gibi düşen 'boşanma' haberlerine de yanıt vermiş oldu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten ’boşanma’ haberlerine yanıt! Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la böyle görüntülendi!

"HABERLERE GÜLDÜK"
Özçivit, boşanacakları yönünde çıkan haberlere güldüklerini söyledi. Aile, bir süre mağazaları gezdikten sonra arabalarına binerek evinin yolunu tuttu.

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