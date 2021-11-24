Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten ’boşanma’ haberlerine yanıt! Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la böyle görüntülendi!

Oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. El ele gezip mutluluk pozu veren aile, bu görüntüleriyle haklarında çıkan 'Boşanacaklar' haberlerine yanıt vermiş oldu. O haberlere gülüp geçtiklerini belirten Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, bir süre mağazaları gezdikten sonra evlerinin yolunu tuttu.