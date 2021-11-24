Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten ’boşanma’ haberlerine yanıt! Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la böyle görüntülendi!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. El ele gezip mutluluk pozu veren aile, bu görüntüleriyle haklarında çıkan 'Boşanacaklar' haberlerine yanıt vermiş oldu.
Oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. El ele gezip mutluluk pozu veren aile, bu görüntüleriyle haklarında çıkan 'Boşanacaklar' haberlerine yanıt vermiş oldu. O haberlere gülüp geçtiklerini belirten Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, bir süre mağazaları gezdikten sonra evlerinin yolunu tuttu.
Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evlilikleri hakkında çıkan bir dedikodu sosyal medyada gündem olmuştu.
'AYRILIK' CEVABI!
Atv'de ekranlara gelen 'Kuruluş Osman' dizisinde başrolde yer alan Burak Özçivit, önceki gün eşi ve iki yaşındaki oğulları Karan'la birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
El ele gezen oyuncu çift, mutluluk pozu verirken, geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan ve megazin gündemine bomba gibi düşen 'boşanma' haberlerine de yanıt vermiş oldu.
"HABERLERE GÜLDÜK"
Özçivit, boşanacakları yönünde çıkan haberlere güldüklerini söyledi. Aile, bir süre mağazaları gezdikten sonra arabalarına binerek evinin yolunu tuttu.