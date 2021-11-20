Trend Galeri Trend Magazin MasterChef Danilo Zanna ile adı anılan Eda Ece'nin siniri geçmiyor! Eda Ece'den sitem dolu yeni açıklama!

MasterChef Danilo Zanna ile adı anılan Eda Ece'nin siniri geçmiyor! Eda Ece'den sitem dolu yeni açıklama!

MasterChef jürisi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile yakın zamanda boşanma kararı aldığını açıklamıştı. Bu haberlerin oyuncu Eda Ece'nin, geçmişte birlikte aynı filmde yer aldığı Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak iddiaları sert bir dille yalanlayan Ece, önceki akşam Etiler'de Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin ile görüntülendi. Aşk iddiaları sorulunca Eda Ece bir kez daha açtı ağzını yumdu gözünü!

Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 11:48
MasterChef Danilo Zanna ile adı anılan Eda Ece’nin siniri geçmiyor! Eda Ece’den sitem dolu yeni açıklama!

Eda Ece, Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin'le önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncular, kendilerini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti.

MasterChef Danilo Zanna ile adı anılan Eda Ece’nin siniri geçmiyor! Eda Ece’den sitem dolu yeni açıklama!

Rol arkadaşı Sam'ın doğum günü için bir araya geldiklerini söyleyen Ece'ye Tarık Emir Tekin'i dünyaca ünlü oyuncu Johnny Deep'e benzettiği sözler hatırlatılınca, "Daha havalı bir oyuncu gördünüz mü?" şeklinde konuştu.

MasterChef Danilo Zanna ile adı anılan Eda Ece’nin siniri geçmiyor! Eda Ece’den sitem dolu yeni açıklama!

EDA HALA SİNİRLİ

Geçtiğimiz günlerde yıllar önce aynı filmde rol aldığı ve şimdilerde eşiyle boşanmak üzere olan Danilo Zanna ile sık sık vakit geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen Eda Ece, bu haberlere sitem etti.

MasterChef Danilo Zanna ile adı anılan Eda Ece’nin siniri geçmiyor! Eda Ece’den sitem dolu yeni açıklama!

"BU HABERLER ÇOK AYIP"

Güzel oyuncu, "Benim zaten erkek arkadaşım var. İnsanın erkek arkadaşı varken böyle haberler yapılması son derece ayıp. Ben Buğrahan'la beraberim. Ayrıldığımız haberleri doğru değil. Danilo'yla 2016'da beraber 'Görümce' filminde rol aldık. Çok da sevdiğim bir rol arkadaşımdı, bir daha da görüşmedik.

MasterChef Danilo Zanna ile adı anılan Eda Ece’nin siniri geçmiyor! Eda Ece’den sitem dolu yeni açıklama!

2016'dan beri görmediğim birisiyle haber çıkıyor. Benim hiçbir suçum yok, Danilo'nun hiçbir şeyden haberi yok. Masa başı haberler gazeteciliğinde prestijini bozuyor bence. Hem kendisine zarar hem bize zarar ne gereği var" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA SON DAKİKA