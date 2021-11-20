MasterChef Danilo Zanna ile adı anılan Eda Ece’nin siniri geçmiyor! Eda Ece’den sitem dolu yeni açıklama!

Eda Ece, Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin'le önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncular, kendilerini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti.

Rol arkadaşı Sam'ın doğum günü için bir araya geldiklerini söyleyen Ece'ye Tarık Emir Tekin'i dünyaca ünlü oyuncu Johnny Deep'e benzettiği sözler hatırlatılınca, "Daha havalı bir oyuncu gördünüz mü?" şeklinde konuştu.

EDA HALA SİNİRLİ Geçtiğimiz günlerde yıllar önce aynı filmde rol aldığı ve şimdilerde eşiyle boşanmak üzere olan Danilo Zanna ile sık sık vakit geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen Eda Ece, bu haberlere sitem etti.

"BU HABERLER ÇOK AYIP" Güzel oyuncu, "Benim zaten erkek arkadaşım var. İnsanın erkek arkadaşı varken böyle haberler yapılması son derece ayıp. Ben Buğrahan'la beraberim. Ayrıldığımız haberleri doğru değil. Danilo'yla 2016'da beraber 'Görümce' filminde rol aldık. Çok da sevdiğim bir rol arkadaşımdı, bir daha da görüşmedik.