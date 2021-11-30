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MasterChef'ten elenince ortaya çıktı! Meğer Pelin Zaman'ın sevgilisi çok ünlüymüş...

MasterChef Türkiye 2021 yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği programdan son olarak Pelin Zaman ayrıldı. MasterChef'in 6'ncı haftasında yedekler arasından ana kadroya dahil olan ve geçtiğimiz pazar günü eleme potasından çıkamayarak yarışmadan elenen Pelin Zaman'ın, sevgilisi de ortaya çıktı. Özel hayatı merak edilen Zaman'ın, ünlü şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşadığı öğrenildi. Gökhan Akar, yarışmaya veda eden sevgilisine sosyal medyadan böyle destek verdi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:15
MasterChef’ten elenince ortaya çıktı! Meğer Pelin Zaman’ın sevgilisi çok ünlüymüş...

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, tv8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye'ye son olarak Pelin Zaman veda etti.

MasterChef’ten elenince ortaya çıktı! Meğer Pelin Zaman’ın sevgilisi çok ünlüymüş...

"HER BİTİŞ YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren yarışmacı, şu ifadeleri kullandı:

MasterChef’ten elenince ortaya çıktı! Meğer Pelin Zaman’ın sevgilisi çok ünlüymüş...

"Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Muhteşem bir deneyimi dokuz haftanın sonunda noktalamış olsam da Türk mutfağı ve gastronomisi adına yeni kapıların açılışını kutluyorum..."

MasterChef’ten elenince ortaya çıktı! Meğer Pelin Zaman’ın sevgilisi çok ünlüymüş...

"MasterChef benim için bir yarışmadan çok kendimi geliştirme fırsatı bulduğum, değerli şeflerimizden pek çok şey öğrendiğim bir yuva oldu. Bu yolda büyük bir ailenin mensubu olduğum için TV8'e, Acun Medya ekibine, şeflerime ve yarışmacı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..."

MasterChef’ten elenince ortaya çıktı! Meğer Pelin Zaman’ın sevgilisi çok ünlüymüş...

"Hikayemin başladığı ilk günden beri desteğini esirgemeyen sizlerin önünde saygıyla eğiliyor, tüm bu süreç boyunca beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla."

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