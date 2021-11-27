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Meryem Uzerli'nin dönüşü muhteşem oldu... Servetine servet kattı!

Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelerde yer alan Meryem Uzerli, hayatını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, son olarak Berlin'de bulunun bir hazır giyim markası için kamera karşısına geçti. 2 saatte 10 kıyafet giydi. Bunun karşılığında aldığı ücret dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 11:47 PAYLAŞ