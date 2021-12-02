Nilgün Belgün açıklamalarıyla dikkat çekti! İhanetin tüm detaylarını anlattı

Daha önce 3 kez evlenen Nilgün Belgün, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Nilgün Belgün, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi ve ihanetin detaylarını anlattı. İşte Nilgün Belgün'ün magazin gündemine damga vuran açıklamaları…

Nilgün Belgün'den üçüncü evliliğine dair çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"SON EŞİM BENİ EN YAKIN ARKADAŞIMLA ALDATTI" teve2 Magazin Masası'nın haberine göre; Daha önce üç kez evlenen boşanan usta oyuncu, son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi ve ihanetin detaylarını anlattı.

"Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk."

"Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti." dedi.