Trend Galeri Trend Magazin Nilgün Belgün açıklamalarıyla dikkat çekti! İhanetin tüm detaylarını anlattı

Nilgün Belgün açıklamalarıyla dikkat çekti! İhanetin tüm detaylarını anlattı

Daha önce 3 kez evlenen Nilgün Belgün, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Nilgün Belgün, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi ve ihanetin detaylarını anlattı. İşte Nilgün Belgün'ün magazin gündemine damga vuran açıklamaları…

Giriş Tarihi: 02.12.2021 07:27 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 07:44
Nilgün Belgün açıklamalarıyla dikkat çekti! İhanetin tüm detaylarını anlattı

Nilgün Belgün'den üçüncü evliliğine dair çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Nilgün Belgün açıklamalarıyla dikkat çekti! İhanetin tüm detaylarını anlattı

"SON EŞİM BENİ EN YAKIN ARKADAŞIMLA ALDATTI"

teve2 Magazin Masası'nın haberine göre; Daha önce üç kez evlenen boşanan usta oyuncu, son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi ve ihanetin detaylarını anlattı.

Nilgün Belgün açıklamalarıyla dikkat çekti! İhanetin tüm detaylarını anlattı

"Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk."

Nilgün Belgün açıklamalarıyla dikkat çekti! İhanetin tüm detaylarını anlattı

"Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti." dedi.

Nilgün Belgün açıklamalarıyla dikkat çekti! İhanetin tüm detaylarını anlattı

"EVLİLİK İNSAN DOĞASINA AYKIRI"
Nilgün Belgün evlilikle ilgili sözlerine de açıklık getirdi ve ilişkilerdeki ideal erkeği anlattı.

SON DAKİKA SON DAKİKA