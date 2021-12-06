Trend Galeri Trend Magazin Özcan Deniz’in alacağı para dudak uçuklattı! Ünlülerin yılbaşı kazançları belli oldu!

Özcan Deniz’in alacağı para dudak uçuklattı! Ünlülerin yılbaşı kazançları belli oldu!

Yılbaşı gecesi yaklaşırken, ünlü isimlerin sahne fiyatları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yeni yılı karşılarken ünlülerin yılbaşı mesaisi başlıyor. Yeni yılı ünlülerin programlarında eğlenerek karşılamak isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda kalacak. Ünlülerin yılbaşı programları fiyatlarıyla dudak uçuklattı. İşte Özcan Deniz, Hadise, Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe ve diğer ünlü isimlerin yılbaşında alacakları sahne ücretleri…

İHA Trend Magazin Giriş Tarihi: 06.12.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 13:59 PAYLAŞ