Özcan Deniz’in alacağı para dudak uçuklattı! Ünlülerin yılbaşı kazançları belli oldu!

Yılbaşı gecesi yaklaşırken, ünlü isimlerin sahne fiyatları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yeni yılı karşılarken ünlülerin yılbaşı mesaisi başlıyor. Yeni yılı ünlülerin programlarında eğlenerek karşılamak isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda kalacak. Ünlülerin yılbaşı programları fiyatlarıyla dudak uçuklattı. İşte Özcan Deniz, Hadise, Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe ve diğer ünlü isimlerin yılbaşında alacakları sahne ücretleri…
2022 yılını karşılamamıza az bir süre kaldı. TV programları ve konserler yeni yılı için hazırlanmaya başlandı. Yeni yılı ünlülerin programlarında eğlenerek karşılamak isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda kalacak. Ünlülerin yılbaşı programları fiyatlarıyla dudak uçuklattı.
Yeni yılda Özcan Deniz Kıbrıs'ta 1 milyon liraya sahneye çıkacak. 3 günlük konaklamalı programda 2 kişi 20 bin liraya yakın ödeme yapacak.
Yılbaşında Sakarya'da sevenleriyle buluşacak Yıldız Tilbe 900 bin liraya sahneye çıkacak.
Hadise'de aynı ücretten şarkılarını seslendirecek.
Mustafa Ceceli 300 bin lira,