Özcan Deniz’in eski aşkı Buse Narcı konuştu… Şiddet açıklamasıyla olay yarattı

Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'nın açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla adını duyuran oyuncu Buse Narcı, önceki akşam 'Bayram Şekeri' filminin galasına katıldı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen eski sevgilisi hakkında konuştu. Buse Narcı'nın sözleri olay yarattı. İşte Buse Narcı'nın Özcan Deniz hakkında yaptığı çok konuşulacak açıklamalar…

2017'de Özcan Deniz ile aşk yaşayan oyuncu Buse Narcı, önceki akşam Mecidiyeköy'de düzenlenen 'Bayram Şekeri' adlı filmin galasına yeni sevgilisi ile katıldı.

ESKİ AŞKINA DESTEK!

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Narcı, son dönemde boşandığı eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan eski sevgilisi Özcan Deniz hakkında konuştu.

Oyuncu, "Ben hiç bir zaman Özcan Deniz'den şiddet görmedim. Aksine daha önce beraber olduğum erkek arkadaşlarımdan daha iyi davrandı. Hiçbir zaman sesinin yükseldiğini, bağırdığını, sinirlendiğini asla görmedim. Bırakın beni, arkadaşlarına dahi yüksek sesle bağırarak seslenmeyen bir insandı" dedi.

"BUNU YAPAN ÖZCAN MI?"

Milliyet'in haberine göre; Narcı, sözlerine; "Onu haberlerde görünce kısa bir süre kendime gelemedim. 'Bunu yapan Özcan mı?' dedim. Asla inanmadım. Özcan bana asla şiddet uygulamadı. Aksine uysal ve mülayimdi" diye devam etti.