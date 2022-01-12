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Pis Yedili’nin genç yıldızları bakın nasıl değişmiş! Pis Yedili’nin Orço’su adeta tanınmaz halde!

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili oyuncularını da ünlü etmişti. Pis Yedili'nin genç yıldızları aradan geçen yıllarda nasıl değişti? Başrollerinde Bayrampaşalı ve Cimbom rolleri ile Kadir Doğulu ve Eda Ece'nin bulunduğu dizi Pis Yedili'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Dizide Pis Yedili'nin Orço'su olaran yıldızı parlayan isimlerden biri de Burak Alkaş idi. Pis Yedili'nin sevilen karakteri Orço'yu canlandıran Burak Alkaş'ın son hali görenleri şaşırttı. Burak Alkaş öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı. Ancak bu projeden sonra uzun bir süre ara veren Burak Alkaş, son olarak Tozkoparan dizisinde yer almıştı. İşte Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son hali ve sizin için derlediğimiz Pis Yedi oyuncularından bazılarının değişimleri...