Şarkıcı Alişan’ın lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

İzzet Yıldızhan'ın "Sahne adabı olmalı" çıkışı hatırlatılan şarkıcı, "O konuya yorum yapmayan bir ben kaldım, ben de eksik kalayım. Ben zaten öpüşmeyle ilgili çok başım ağrıdı, o yüzden bu kadarı bana yeter" diyerek gülümsedi.