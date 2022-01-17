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Şarkıcı Alişan’ın lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Şarkıcı Alişan önceki gün merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarını okuldan aldığı sırada objektiflere yansıdı. Yeğenlerinin öğretmenlerinden durumları hakkında bilgi alan Alişan, okul çıkışı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Yeni aldığı arazi aracıyla dikkatleri üzerine çeken Alişan'ın aracının fiyatı ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 15:02
Şarkıcı Alişan’ın lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Yeni aldığı 800 bin TL'lik arazi aracıyla dikkatleri üzerine çeken Alişan, ayaküstü basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

Şarkıcı Alişan’ın lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

İzzet Yıldızhan'ın "Sahne adabı olmalı" çıkışı hatırlatılan şarkıcı, "O konuya yorum yapmayan bir ben kaldım, ben de eksik kalayım. Ben zaten öpüşmeyle ilgili çok başım ağrıdı, o yüzden bu kadarı bana yeter" diyerek gülümsedi.

Şarkıcı Alişan’ın lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Posta'nın haberine göre; Alişan, "Yanlış anlaşıldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, düşünmüyorum.

Şarkıcı Alişan’ın lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Ben sadece kendi düşüncemi söyledim. Kimsenin kimseye karışma hakkı yok" yanıtını verdi.

Şarkıcı Alişan’ın lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Alişan, daha sonra yeğenlerini okuldan alarak evinin yolunu tuttu.

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