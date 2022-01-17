Şarkıcı Alişan’ın lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Yeni aldığı 800 bin TL'lik arazi aracıyla dikkatleri üzerine çeken Alişan, ayaküstü basın mensuplarının sorularına cevap verdi.
İzzet Yıldızhan'ın "Sahne adabı olmalı" çıkışı hatırlatılan şarkıcı, "O konuya yorum yapmayan bir ben kaldım, ben de eksik kalayım. Ben zaten öpüşmeyle ilgili çok başım ağrıdı, o yüzden bu kadarı bana yeter" diyerek gülümsedi.
Posta'nın haberine göre; Alişan, "Yanlış anlaşıldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, düşünmüyorum.
Ben sadece kendi düşüncemi söyledim. Kimsenin kimseye karışma hakkı yok" yanıtını verdi.
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Alişan, daha sonra yeğenlerini okuldan alarak evinin yolunu tuttu.