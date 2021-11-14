Şarkıcı Gülşen resmen emlak kraliçesi oldu! Tüm kazancını gayrimenkule yatırıyor

Ünlü şarkıcı Gülşen'in her yaptığıyla gündem oluyor. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Yaz başından beri 60 konser veren Gülşen, tüm kazancını gayrimenkule yatırıyor. Şimdilerde üçüncü evini alan Gülşen'in ödediği para dudak uçuklattı.
Gülşen yaz başından beri 60 konser verdi. Konser başına 200 bin TL alan şarkıcı, tüm kazancını gayrimenkule yatırıyor.
Gülşen iki dairesinin bulunduğu Zorlu Center'dan üçüncü evini aldı,
3.5 milyon dolar (35 milyon TL) ödedi. Gülşen'in Londra ve İspanya'da da evleri var.
500 BİN TL'LİK SATIŞ
Öte yandan Gülşen, İspanya'ya taşınmıştı. 15 bavulla gitmişti.
Gülşen, yanına alamadığı eşyalarını depoya kaldırmıştı.