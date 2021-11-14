Trend Galeri Trend Magazin Şarkıcı Gülşen resmen emlak kraliçesi oldu! Tüm kazancını gayrimenkule yatırıyor

Şarkıcı Gülşen resmen emlak kraliçesi oldu! Tüm kazancını gayrimenkule yatırıyor

Ünlü şarkıcı Gülşen'in her yaptığıyla gündem oluyor. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Yaz başından beri 60 konser veren Gülşen, tüm kazancını gayrimenkule yatırıyor. Şimdilerde üçüncü evini alan Gülşen'in ödediği para dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 14.11.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 13:42 PAYLAŞ