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Şarkıcı Hadise bir yılda servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Hadise, önceki akşam Antalya Belek'te 2021 yılının 11'inci konserini verdi. Ünlü şarkıcı Hadise, bir yılda servetine servet kattı. İşte Hadise'nin bu yıl dudak uçuklatan kazancı…

Giriş Tarihi: 16.12.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 13:19
Şarkıcı Hadise bir yılda servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla magazin gündeminde olan, iş insanı Mehmet Dinçerler ile mutlu beraberlik sürdüren Hadise, önceki akşam Antalya Belek'te 2021 yılının 11'inci konserini verdi.

Şarkıcı Hadise bir yılda servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı

Posta gazetesinde yer alan habere göre; sahne başına 600 bin TL alan Hadise, 11 konser karşılığında bu yıl toplam 6 milyon 600 bin TL kazandı.

Şarkıcı Hadise bir yılda servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcının, oynadığı kolajen reklamında 2.5 milyon TL, mobil oyun markasından ise 14.5 milyon TL (1 milyon dolar) aldığı iddia edildi.

Şarkıcı Hadise bir yılda servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı

24.6 MİLYON TL!

31 Aralık gecesi bir milyon TL karşılığında sahnede müzikseverlerle buluşacak olan Hadise'nin, bu yılki toplam kazancı 24 milyon 600 bin TL oldu.

Şarkıcı Hadise bir yılda servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı
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