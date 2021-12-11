Şarkıcı Linet kesenin ağzını açtı! Evine ödediği kira dudak uçuklattı

Şarkıcı Linet'i görenler gözlerine inanamadı. Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Linet son olarak kısacık kestirdiği saçları ile hayranlarına sürpriz yapmıştı. Şimdilerde adeta tanınmaz halde olan Linet spor salonundan çıkmadığı zamanların meyvesini topluyor. Bir deri bir kemik kalan Linet bikinili pozlarıyla hayranlarının ağzını açık bırakmıştı. Geçirdiği estetikler ve verdiği kilolar sonrası oldukça değişen Linet fit hali ile övgü topluyor. Şarkıcı Linet, son olarak yeni evine ödediği kira ile gündeme geldi. Linet'in ev kirası adeta dudak uçuklattı.
Bir dönem kalçasına yaptırdığı operasyonla gündeme gelen şarkıcı Linet, şimdi ise evine ödediği kirayla adından söz ettirdi.
İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı Linet, daha sonra Türkiye'ye gelerek adını duyurdu.
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Linet şu sıralar yeni yılda vereceği konser için hazırlanıyor.
Jennifer Lopez, Kim Kardashian gibi yabancı ünlülerin yaptırdığı kalça operasyonu için Linet ameliyat masasına yatmış ve kalçasına yağ enjekte ettirterek dolgu yaptırmıştı.