Trend Galeri Trend Magazin Şarkıcı Linet kesenin ağzını açtı! Evine ödediği kira dudak uçuklattı

Şarkıcı Linet'i görenler gözlerine inanamadı. Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Linet son olarak kısacık kestirdiği saçları ile hayranlarına sürpriz yapmıştı. Şimdilerde adeta tanınmaz halde olan Linet spor salonundan çıkmadığı zamanların meyvesini topluyor. Bir deri bir kemik kalan Linet bikinili pozlarıyla hayranlarının ağzını açık bırakmıştı. Geçirdiği estetikler ve verdiği kilolar sonrası oldukça değişen Linet fit hali ile övgü topluyor. Şarkıcı Linet, son olarak yeni evine ödediği kira ile gündeme geldi. Linet'in ev kirası adeta dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 13:30 PAYLAŞ